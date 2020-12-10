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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan ile vizeler kalkıyor

10 Aralık 2020 Perşembe - 18:35 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 18:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. “Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır! Hayırlı olsun! "dedi.
 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan vize
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