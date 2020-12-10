Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. “Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır! Hayırlı olsun! "dedi.
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan ile vizeler kalkıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan ile vizeler kalkıyor
10 Aralık 2020 Perşembe - 18:35 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 18:35