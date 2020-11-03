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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı"

03 Kasım 2020 Salı - 12:41 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 12:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen silahlı saldırıda yaralı polis ve kadına yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'le ilgili paylaşımda bulunarak, "Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Viyana'da  iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep  Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesine yer  verdi.
 
Çavuşoğlu, yaralılara yardım eden ve saldırıda bacağından yaralanan  Recep Tayyip Gültekin'le telefonda görüşmüştü.
 
Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ  bacağından yaralanmıştı.
 
Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör  saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
 
 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusturya Viyana silahlı saldırı
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