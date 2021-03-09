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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Desteğimiz devam edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Desteğimiz devam edecek
AA | 09 Mart 2021 Salı - 10:22 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 10:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Desteğimiz devam edecek
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