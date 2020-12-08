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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

08 Aralık 2020 Salı - 16:28 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 16:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington  Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
 
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki  Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil  Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun  Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a  Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi. Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy getirildi.

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