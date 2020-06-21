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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü

AA |  21 Haziran 2020 Pazar - 23:28 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 23:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefonla görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmesi yaptı.
 
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Mevlüt Çavuşoğlu Dışişler Raşid ez-Zeyani
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