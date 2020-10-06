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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti!

06 Ekim 2020 Salı - 9:09 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 9:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.


Dışişleri Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycana bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramovla, Yukarı Karabağdaki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak." denildi. 
 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan bakü
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