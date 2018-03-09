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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık

09 Mart 2018 Cuma - 21:50 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 22:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman basınına verdiği demaçte "Harekatın zor kısmı tamamlandı. Afrin'e yöneldik. ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceğim" dedi.


Alman basınına konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afrin Harekatı'nın zor kısmı sona erdi, kent merkezine yöneldik" açıklamalarında bulundu.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Die Zeit gazetesine konuştu. Afrin Harekatı'na değinen Çavuşoğlu, "Harekatın zor kısmı sona erdi, kent merkezine yöneldik" dedi.
 
Çavuşoğlu daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını söyledi. Ayrıca bunun için çalışma grupları kurduklarını belirtti. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini de bildirdi.
 
Dışişleri Bakanı, "ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz" dedi.
 
Çavuşoğlu, "Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikede mi?" sorusunu ise "Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin eşit ortak olduğunu anlamalıdır" diye yanıtladı.

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