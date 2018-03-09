Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman basınına verdiği demaçte "Harekatın zor kısmı tamamlandı. Afrin'e yöneldik. ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceğim" dedi.

