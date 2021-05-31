31 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 -0.08 EURO 10,3840 -0.55
USD 8,5120 -0.61 ALTIN 521,380 -0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: 25 maddede anlaştı

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 13:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Aşıların karşılıklı tanınmasına karar verdik derken Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise "Aşı sertifikasının tanınması konusunda Türkiye ile anlaştık" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan’da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
 
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler  üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş  birliğine vardık.
 
Bugün vardığımız  mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır.
 
Türkiye olarak, Yunanistan ile ön  koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga,  görüşmelere hazırız.
 

ETİKETLER

yunanistan çavuşoğlu dendias aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.