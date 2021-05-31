Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: 25 maddede anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan’da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık.
Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır.
Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız.