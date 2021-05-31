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Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: 25 maddede anlaştık

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 13:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız" derken Dendias, 'Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık' dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın açıklaması düzenledi.
 
Ev sahibi ülke adına ilk açıklamayı yapan Dendias, 'Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık' dedi.
 
Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararı aldıklarını belirten Çavuşoğlu, 'Bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır' dedi
 
 
Siyasi ve askeri diyaloğun tüm kanallarda devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız' dedi.
 
Çavuşoğlu 'Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık' ifadelerini kullandı.
 
 
Bakan Çavuşoğlu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor' demişti.
 
Dün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine giden Çavuşoğlu, buradan başkent Atina’ya geçmişti.
 
Başbakan Miçotakis ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelmişti.
 
 

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