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Dışişleri açıkladı! Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni bugün yola çıkacak

04 Aralık 2020 Cuma - 12:14 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 12:30

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul’dan yola çıkmaktadır. Marmaray’dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşacak tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracaktır.


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk  ihracat treninin bugün İstanbul'dan yola çıkacağını bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmaray'dan geçerek  Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor  üzerinden Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve  5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı belirtildi.
 
İlk kez Çin'den yola çıkan ve Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar  Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019'da Avrupa'ya,  Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında, Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında  başarıyla 10 blok trenin işletildiği hatırlatılan açıklamada, bu kez ihraç yükü  taşıyan ilk trenin Türkiye'den Çin'e hareket edeceği vurgulandı.
 
Açıklamada, "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın  geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen  ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir." ifadesine yer  verildi.

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Dışişleri Çin ihracat treni
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