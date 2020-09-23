Discovery Sport artık hibrit

Yeni Discovery Sport Plug-In Hybrid, 300 beygirlik gücüyle güçlü bir performans sunmayı hedefliyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktaran Yeni Discovery Sport Plug-In Hybrid, 6.6 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. WLTP ortalama yakıt tüketim değerlerine göre 100 kilometrede 1.6 lt yakıt tüketiyor. Ayrıca, 3 silindirli 1.5 litrelik Plug-In Hybrid motoruyla sürücülerine WLTP standartlarına göre tamamen elektrikli 64 kilometrelik bir menzil sunabiliyor.

500 bin adet satış



Son 3 yılda tüm dünyada yarım milyona yakın adet satan Discovery Sport, bu sürede sektörden birçok ödül almış durumda. . Yeni Discovery Sport, yenilenen dış tasarımının yanı sıra yeniden tasarlanan Premium Transverse Architecture (PTA) şasisi ile yol tutuş ve aynı zamanda elektrikli motorlar için uygun altyapıyı bir arada sunmayı hedefliyor. Land Rover’ın yeni PTA platformu üzerinde geliştirilen araç elektrik destekli motorları ile düşük yakıt tüketimi sağlamanın peşinde. Otomobil önceki jenerasyona göre % 13 daha rijit bir gövdeye sahip.



Teknolojik ekipmanlar



Araçta yeralan ClearSight Dikiz aynası tek bir hareket ile yüksek çözünürlüklü ekrana dönüşebiliyor. 50 derecelik açı ile geniş bir görüş alanı ve yüksek çözünürlük sağlıyor. Yeni Land Rover Discovery Sport’un Türkiye Paketi’nde kabinde hava değişimlerini farkeden Hava Kalite Sensörü ile birlikte daha hijyenik ortam sağlayan Hava İyonizer standartlar arasında yer almakta. Discovery Sport, 600 milimetrelik su birikintilerinden geçebiliyor. Dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi Terrain Response ile bulunduğu yüzeye uygun çekiş özellikleri sunan Yeni Discovery Sport, opsiyonel olarak sunulan direksiyon destekli Adaptif Hız Sabitleme sistemi ile şeridi ortalayarak yol alabilmekte.