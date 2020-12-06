Dişçiler 1 ay sonrasına randevu veriyor!

Diş kliniklerinde tedavilerini devam etmek isteyen hastalar koronavirüs sürecinde diş hekimine gitme konusunda tedirginlik yaşayabiliyor. Koronavirüs nedeniyle diş kliniklerinde de pek çok önlem alınıyor. Pek çok dişçi bu süreçte hastalarının tedavilerini uzun zamanlara yayılmadan tek bir seansta gerçekleştiriyor. Tek bir seansta yapılan diş tedavileri için diş hekimlerinden randevu almak bir ayı bulabiliyor. Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, koronavirüs sürecinde alınan tedbirleri anlattı.

Koronavirüs nedeniyle diş kliniklerinde de birçok değişim yaşandı. Artık hastaların işlemleri uzun zamanlara yayılmadan tek bir seansta bitirilmeye çalışıyor. Ayrıca genelde evde olunan bu dönemde diş problemlerini aradan çıkarmak isteyenler ile maskeyle diş yapım sürecini gizlemeyi düşünenler de yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenlerle diş hekimlerinden randevu almak bir ayı bulabiliyor.

HES KODU ZORUNLU

Koronavirüs sonrasında diş kliniklerinde yaşanan değişimler hakkında bilgi veren Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Acil tedaviler her zaman yapılıyordu zaten. Ancak bu süreçte çalışma şekillerimiz değişti. Normalde de bulaşıcı hastalıklara karşı tüm önlemlerimizi alıyorduk. Şimdi buna yeni önlemler eklendi. Tüm hastalardan HES kodu istiyoruz, girerken ateş ölçüyoruz, hem hasta hem de biz koruyucu tulum giyiyoruz. Belli aralıklarla kendimiz için test yaptırıyoruz. Odalar ise her hastadan sonra dezenfekte ediliyor. Ayrıca ultraviyole ışınlarla cihazlarımız devamlı temizleniyor. Dışarından hatta evden daha steril bir ortam sunuyoruz” dedi.

‘BUGÜN GİT YARIN GEL YOK’

Hem bu önlemlerin süresi hem de kliniğe minimum sayıda hastanın çağrılması nedeniyle günlük hasta sayısını düşürdüklerini belirten Zogun, “Tüm bu nedenlerle normal zamanlarda baktığımız hasta sayısını yüzde 50 oranında düşürdük. Öte yandan önceden birkaç aya yayılan işlemleri artık aynı gün içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem hastalar hem de bizim için minimum temas olmuş oluyor. Bugün bir dolguyu yapalım yarın diğerine devam ederiz diye bir şey artık yok. Tek bir seansta birden fazla işlem yapıyoruz” dedi.

ESTETİK OPERASYONLAR ARTTI

Arzu Yalnız Zogun, diş kliniklerindeki yoğunluğun bir diğer nedenini ise evde oldukları ve iş yüklerinin azaldığı bu dönemde diş problemlerini aradan çıkarmak isteyenler olarak açıklıyor. Zogun, “Bu süreçte birçok insan evlerinden çalışmaya başladı. İş yükü azaldığı için daha çok zamanları var. Bu nedenle de diş sorunlarını ve estetik operasyonlarını yaptırmak istiyorlar. Bu dönemde çok fazla implant, gülüş tasarımı gibi estetik işlemler de yapıyoruz. Şüphesiz bir diğer neden de maske takmak zorunda kaldıkları için yapım sürecini gizleme kolaylığı” dedi.