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Dışarısı 40, mağara 15 derece! Serinlemek için geliyorlar

Gaziantep'te 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası, yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu kentte ziyaretçiler, sıcaklığın 15 derece olduğu doğal mağarada serinleyerek zaman geçiriyor.

Dışarısı 40, mağara 15 derece! Serinlemek için geliyorlar Şekeroğlu Mahallesi'nde, doğal ısısı 15 derece olan tarihi Kaleoğlu Mağarası, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. 
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