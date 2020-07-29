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Dış ticaret verisi açıklandı

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:08 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret açığını duyurdu. Haziran'da ticaret açığı 2.85 milyar dolar oldu. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat %3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat %8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Ocak-Haziran döneminde ihracat %15,1, ithalat %3,2 azaldı
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 azalarak  75  milyar 21 milyon dolar, ithalat %3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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