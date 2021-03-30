Diş telleri hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Diş teli tedavisi hakkında toplumda pek çok yanlış bilgi bulunuyor. Özellikle dişlerin zamanla kendiliğinden düzeleceği, diş teli tedavisinin ağrılı oluşu ile ilgili yanlış bilgiler pek çok kişinin sorunu ötelemesine neden oluyor ve sorun daha da ileri boyutlara gelebiliyor. Uzmanlar tel takılmasından ve kullanımına şehir efsanesine dönüşen bilgilere karşı uyarıyor. Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın diş teli ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı ve diş teli tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Ortodontinin diş ve çene bozukluklarını düzeltmede kullandığı en etkili tedavi yöntemlerinden biri olan tel tedavisi ile ilgili, toplumda birçok efsane dolaşıyor. Çapraşık dişlerin kendiliğinden düzeleceği, diş tedavisinin ağrı lı bir yöntem olduğu gibi yanlış bilgiler pek çok kişinin tedavisini ertelemesine neden oluyor. Uzmanlar, dişlerinde çapraşıklık, boşluk gibi estetik problemler yaşayan, alt veya üst çenesinde ilerilik, gerilik sorunları olan hastaların tedavilerini, alanında uzman bir ortodonti hekimi tarafından gerçekleştirmeleri konusunda uyarıyor. Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın, diş teli ile önemli açıklamalarda bulundu.

DİŞ TELI KULLANIMI ARTIK DAHA KOLAY

Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın, “ Diş teli taktırmak, hastaların gözünde büyüttükleri, genellikle zor ve zahmetli bir tedavi gibi görünse de, gerçek bundan çok farklıdır. Yaşadığımız çağın teknolojisi sayesinde, tedaviler hem hekim hem de hastalar için artık daha kolay geçmektedir. Gelişen teknoloji özellikle son dönemde, diş tedavilerinde birçok avantaj sunmaktadır. Bu nedenle hastalara tavsiyem diş tedavilerinden, özellikle tel takılmasından ve kullanımından korkmamaları olacaktır" yorumunu yaptı.

HER BİLGİ GÜVENİLİR DEĞİLDİR

Diş telleri hakkında, toplumda sıkça konuşulan ve aslında gerçek olmayan birçok efsanenin dolaştığını vurgulayan Dr. Aylin Yalçın Sezen, "Hastalar çevresinden duyduğu her bilgiye güvenmemelidir. Hele ki konu sağlık la ilgiliyse, kesinlikle işi sağlık konusunda profesyonelleşmiş doktorlara bırakmalılar ve mutlaka muayene olmalılar.

Size çevrenizden duymuş olabileceğiniz birkaç yanlış bilgi örneği vermek istiyorum...

ÇAPRAŞIK DİŞLER ZAMANLA DÜZELİR

Bu bilgi tamamen yanlıştır. Ortodontik tedavi (tel tedavisi) ile kuvvet uygulanmadığı sürece dişler kendiliğinden düzelmez. Aksine zaman geçtikçe, dişlerin problemi daha da büyür. Yaşla beraber ön dişlerimizdeki çapraşaklık zamanla artar.

TEL TEDAVİSİ AĞRILI BİR TEDAVİ YÖNTEMİDİR

Bu da yanlış bilgilerden biridir. Aksine tel takılması sırasında hasta hiçbir ağrı hissetmez. Anestezi yapmaya da gerek duyulmaz. Tel takıldığı günü takip eden 2-3 gün hafif ağrı oluşabilir fakat bu ağrı çok şiddetli yaşanmaz. Tedavi sonrası ilk birkaç gün yemek yerken ve sohbet ederken tellere alışana kadar, dilde ve ağız içinde hafif tahrişler olabilir. Birkaç hafta içinde bu sıkıntılar neredeyse tümüyle ortadan kalkacaktır.

DİŞ TELİ, LEKE VE ÇÜRÜĞE NEDEN OLABİLİR

Yaygın olan yanlış bilgilerden biri de tellerin, leke ve çürüğe neden olduğu yönündedir. Halbuki tel yapımında kullanılan madde, kendiliğinden çürük, leke gibi problem yaratacak bir materyal değildir.

Ancak tel etrafında gıda birikimine neden olabilir. Dişler iyi fırçalanmaz, gıda artıkları o bölgede kalırsa, bu durumda çürükler oluşabilir. Tel tedavisinde diş fırçalama ağız ve diş sağlığı açısından çok önemlidir.

YAŞI BÜYÜK OLANLAR TEL TAKTIRIRSA İŞE YARAMAZ

Çok yanlış!

Diş teli her yaşta uygulanabilir. Dişlerdeki ortodontik problemler her yaşta ortodonti ile tedavi edilebilir. Problem çenenin konumuyla ilgiliyse (alt çene ileride veya geride, üst çene ileride veya geride) yaşça büyük hastalarda tel tedavisinin yanında cerrahi müdahaleye de ihtiyaç duyulabilir.

DİŞLERİN YERİNİN TEL İLE DÜZENLENMESİ DİŞ KÖKLERİNE ZARAR VERİR

Bu bilgi de kulaktan kulağa yayılmış efsanelerden biri fakat doğru bir bilgi değil. Tel tedavisi sırasında optimal kuvvet (her diş için ideal olan kuvvet miktarı) uygulandığı sürece, kök ve kemiklere zarar gelmez. Tedaviyi gerçekleştiren hekimin muhakkak ortodonti uzmanı olmasına dikkat edilmelidir.

Yalçın, "İnsan vücudunun diğer bölgelerinde olduğu gibi, ağız ve diş sağlığında da, sizlere en doğru bilgiyi verecek olan kişi alanında deneyimli hekiminizdir. Bu nedenle herhangi bir ortodontik problem ile karşılaşmanız durumunda, kulaktan kulağa dolaşan, abartılan söylentilere değil, uzman ortodonti hekiminizin detaylı bir muayeneden sonra açıkladığı bilgilere itibar etmelisiniz. Çünkü tedavinin yeri, hekimin yanıdır" dedi.