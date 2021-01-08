Diş telinin alternatifi var

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Ademhan, dişleri hizalanması gereken, ancak diş teli ile dolaşmak istemeyenlerin son yıllarda bir alternatifi olduğunu söyledi. İnvisalign adı verilen, rahatça takılıp çıkarılabilen şeffaf plakların varlığının kolayca fark edilmediğini ifade eden Uzman Dr. Onur Ademhan, “Düğünü bile olsa, o gün çıkartıp ertesinde takmak suretiyle hasta tedavisine devam edebiliyor" dedi.

Dr. Onur Ademhan, dişlerinde çarpıklık, düzensizlik olan insanların, son yıllarda kolayca tedaviye motive olduklarını belirtti. Ademhan şöyle devam etti:

“Ama tel takmak istemeyenler, tellerin görünmesi fikrinden hoşlanmayanlar var. O durumlarda İnvisalign diye adlandırılan şeffaf plaklarla dişleri istediğimiz gibi hizalandırıp normal hale getirebiliyoruz. Ağız içi tarayıcılarla dijital ortamda ölçüsünü aldığımız dişlere birebir uyguluyoruz. İnvisalign, ortodontistin uygun gördüğü, 14- 15 yaşından itibaren diş eti sağlığı problemi, iskeletsel bozukluk olmayan her bireye uygulanabiliyor."

YEMEK İÇMEK SERBEST

Dünyada yaklaşık 10 yıldır sürdürülen İnvisalign tedavisinden, kliniklerinde beş yıldır yararlandıklarını aktaran Dr. Ademhan, tedavi süresinin diş teli takılan hastalara göre biraz daha uzun, fiyatının da nispeten pahalı olmasının dezavantajlar olduğunu kaydetti. Tedavinin avantajlarının ise çok daha fazla olduğunu söyleyen Ademhan, “Örneğin hasta şeffaf plaklarını yemekten önce çıkarabiliyor. Böylece diş teli tedavisinde yasak olan asitli içecekler de dahil her şeyi yiyip içebiliyor. Sonrasında da ağzını ve şeffaf plaklarını çalkalayıp takabiliyor" dedi. Bu yöntemi tercih eden hastaların, kendileri için özel günlerin arifesinde dahi tedaviye başlayabildiklerini vurgulayan Uzman Dr. Onur Ademhan, düğünü bile olsa o gün çıkartıp ertesinde takmak suretiyle devam edebildiğini söyledi.

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