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Diş teknisyeni, evinde ölü bulundu

DHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 14:02 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 14:02

Tokat'ta, diş teknisyeni Kadim A.'nın (46), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.


Tokat'ta özel bir klinikte diş teknisyeni olarak çalışan Kadim A.'dan dünden beri haber alamayan arkadaşları, yalnız oturduğu evine geldi.
 
Kapı açılmayınca Kadim A.'nın arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingire açtırarak, girdikleri evde diş teknisyenini hareketsiz yatarken buldu.
 
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadim A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Kadim A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Tokat Kadim A. Diş teknisyeni
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