Diş sıkma omurgayı etkiliyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerini kaybetme, işsiz kalma korkusu yaşayan, sosyal hayattan uzaklaşan pek çok kişi, gün içinde yaşadığı stresi geceleri dişinden çıkarıyor. Bu durum dişlerin yanı sıra baş, boyun ağrısına, geceleri kaliteli bir uyku alınamamasına dolayısıyla yorgunluğa ve bağışıklığın düşmesine neden oluyor.

Yorgunluğunuzun sebebinin dişleriniz olabileceğini düşündünüz mü? Koronavirüs nedeniyle evlere kapanan, sosyal hayattan uzaklaşan, sevdiklerini kaybetme, işsiz kalma korkusu yaşayan pek çok kişi, yaşadığı bu stresi, geceleri dişinden çıkarıyor.

Uzmanlar ‘Bruksizm’ denilen diş sıkma hastalığının, koronavirüs sürecinde yaklaşık yüzde 40 arttığına dikkat çekiyorlar. Bu durum, dişlere zarar verdiği gibi, uykusuz kalınmasına dolayısıyla yorgunluğa da neden oluyor.

YORGUNLUK VE UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUYOR

Diş sıkma hastalığının, kişilerin günlük hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğine dikkat çeken Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Diş sıkma hem uykusuzluk hem de yorgunluk yapıyor" dedi.

Zogun, “Kendi diş sıkmasına uyanan; gece dişini sıktığı için kasları yorulan, iyi bir uyku alamayan birçok kişi var. Bu kişiler sabahları çok yorgun uyanıyor. Ayrıca bazı kişilerde diş sıkmanın yanı sıra diş gıcırdatma da görülebiliyor. Bu durumda yanında uyuyan ya da aynı odada uyuyan kişiler de diş gıcırdatma sesinden rahatsızlık duyup uyuyamayabiliyor. Yani diş sıkan kişi, çevresine horlamanın verdiği rahatsızlıkla aynı rahatsızlığı verebiliyor. O kişilerin de uykusuz kalmasına neden olabiliyor. Bilindiği gibi koronavirüsle mücadelede bağışıklık çok önemli. Bağışıklığın güçlü olması için de kaliteli bir uyku şart. O nedenle bruksizm sorunu yaşayanların mutlaka diş hekimine görünmesinde yarar var.” diye konuştu.

OMURGAYI DAHİ ETKİLİYOR

Bruksizm, dişlerin kırılmasına, diş dolgularının zarar görmesine; çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrılarına neden oluyor. Yaygın şekilde görülen bu rahatsızlıkların yanı sıra diş sıkmanın kaslara büyük zarar verdiğini kaydeden Arzu Yalnız Zogun, diş sıkmanın omurganın yapısını da bozabildiği konusunda uyardı.

DİŞ SIKMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Pek çok soruna neden olan bruksizmin tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Diş Hekimi Zogun, uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söyledi: