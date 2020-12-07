Diş Hekimi İrem Erol cevaplıyor; Hollywood gülüşü nedir?

Bunlar kişiye özel olarak yapılır ve porselen lamina şeklinde uygulanır. 3-4 seans sürmektedir. Hollywood gülüşü sabit bir gülüş tasarımı değildir kişiden kişiye değişebilir çünkü her hastanın kendine ait bir yüz şekli, çene yapısı ve asimetrileri bulunmaktadır. Bu noktada hastayla birlikte diş hekiminin ortak çalışması ve hastanın beklentilerinin dikkate alınması gerekir. Bunlar kişiye özel olarak yapılır ve porselen lamina şeklinde uygulanır. 3-4 seans sürmektedir. Hollywood gülüşü sabit bir gülüş tasarımı değildir kişiden kişiye değişebilir çünkü her hastanın kendine ait bir yüz şekli, çene yapısı ve asimetrileri bulunmaktadır. Bu noktada hastayla birlikte diş hekiminin ortak çalışması ve hastanın beklentilerinin dikkate alınması gerekir.