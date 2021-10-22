Diş ağrısı birçok kişinin yakındığı ağrılardan biridir. Özellikle gece başlayan diş ağrısı uykusuzluk yaptığı gibi kişinin günlük yaşamını da etkiliyor. Peki diş ağrısı neden gece başlar? Dr. Dt. Beril Karagenç Batal konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Ağrı, vücudun herhangi bir kısmında hissedilen uzun süreli ve şiddetli acıdır. Kişiyi iç veya dış zararlı etkenlere karşı uyaran bir mekanizma da diyebiliriz. Vücudun kontrolü kişide olsa bile bazı dokularda sadece ağrı hissini algılayabiliriz. Ve bu ağrı da bir habercidir diyebiliriz. Bir enfeksiyon, organ bozukluğu, yabancı cisim sorunları gibi durumlarda ilk işaret ağrıdır.

Diş ağrısı neden gece olur?

Dişlerdeki büyük çürükler zaman ilerledikçe derinleşir. Bu ilerleme ile de dişlerin içindeki damar ve sinirlere ulaşır. Kök kanalları enfekte hale gelir. Bu iltihap kanallara ve kök çevresindeki kemiklere kadar yayılır. Gece baş ve boyun kısmındaki tansiyon yani damar basıncı yükseldiği için bakterilerin ve çevre dokulardaki iltihabın etkileri daha sert hissedilir. Vücudumuzu onaran mekanizma geceleri daha aktif çalışır. İltihap, çürük gibi ''hasarlı'' bölgelerde hücre aktivasyonu arttığı için başınç ve sonucunda ağrı gelişir. Nabız atar şekilde olan bu ağrı kişiyi uykusundan dahi uyandırabilir.

Diş ağrısının kişiye etkileri nelerdir?

Diş problemleri, mekanizma olarak insan vücudundaki standart ağrılardan daha şiddetli etki yaratır. O yüzden haklı olarak korkulan bir durum olarak kabul görür. bir diğer faktör de ağrı kesici tablet ilaçlara cevap vermiyor oluşudur. Ağrı kesiciler çoğu zaman işe yaramaz. Gece başlayan diş ağrıları uykusuzluğa neden olur. Gün içinde konsantrasyonu bozar. Ağrı oluşan bölgede hoş olmayan bir duyu hali olmasından ayrı, dolaşım sistemini, solunumu ve psikolojiye de kötü etkiler. Günlük aktivitelere ve işe odaklanmaya mani olur. Uzun süreli devam ettiği için iş gücünden düşme meydana gelebilir.

Gece diş ağrılarına ne yapmalı?

Derin çürükler nedeniyle oluşan kanal enfeksiyonları ile karakterize olan gece ağrıları için en kısa sürede diş hekime başvurmak gerekir. Enfeksiyonlu dokuların temizlenmesi gerekir. Ama çoğu zaman hemen müdahale edilemez. İşlemler öncesinde antibiyotik veya farklı ilaçlar kullanımı şart olabilir. Ağrıyı kesebilmek için uygun şartların oluşmasını beklemek gerekebilir. Eskiden inanılanın aksine ağrıyan dişlerimizi hemen çektirmek en son başvurulacak yöntem olarak düşünülmelidir.

Gece diş ağrılarına ne yapılmamalı?

Aspirin, rakı, kolonya gibi maddeleri ağrıyan diş bölgesine uygulamak fazya getirmeyeceği gibi çevre dokulara da zarar verebilir. ağrıyı geçirmek için ağrı kesiciler ile zaman kazanılabilir ama kesin ve etkili çözümler için en kısa sürede diş doktoruna başvurmak gerekir.