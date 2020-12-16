Dirsekte oluşan sinir sıkışmasına ilişkin açıklama

Dirsekte oluşan sinir sıkışmasını tanımlayan Dr. Akpınar, “Omuriliğimizden çıkarak kola dağılan sinir ağının bir ucu ulnar sinir adını verdiğimiz ve elimizin 4-5. parmaklarının duyusunu alarak bu bölgedeki bazı kaslara can veren bir sinirdir. Kübital tünel sendromu da bu sinirin dirseğin iç yanındaki oluktan geçerken baskıya uğraması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bu bölgede sinir çok yüzeye yakın seyrettiği için bası ve travmalara açıktır. Hatta dirseğimizin bu iç kısmını bir yere çarparsak ani ve kısa süreli bir elektriklenme hissederiz“ dedi.

Kübital Tünel Sendromu Neden Olur?

Kübital Tünel Sendromunun nedenlerine değinen Dr. Akpınar, “Dirseğimizi büktüğümüzde ulnar sinir gerilir ve kemiğin içinden geçtiği oluktan ileri doğru itilerek burada sıkışır. Belirli hareketleri tekrarlayan şekilde yapmak bu sıkışmayı artırır. Yaş ilerledikçe de sinirler daha duyarlı hale gelir, sinirin iletim hızı ve kalitesi düşer. Bu rahatsızlığa zemin hazırlayan faktörlere örnek olarak: Dirseğin uzun süre bükülü halde kalmasına neden olacak bilgisayar kullanma, telefonla konuşma, araba kullanma gibi aktiviteler , masa başında dirsekleri koyarak uzun süre çalışma, elin başın altında veya dirseğin katlanarak uyunması, uzun süre dirseğin bükülüp uzanmasını gerektirecek el işi yapma, gitar çalma gibi aktiviteler, dirseğin iç bölgesine darbe alınması, dirsek kemiklerinde kireçlenmeye bağlı büyüme, daha önce geçirilmiş dirsek kırıkları, cerrahisi verilebilir “ ifadelerini kullandı.

Erkeklerde, Kadınlara Oranla 3 kat Fazla Görülüyor

Kübital Tünel Sendromunun erkeklerde daha sık görüldüğünü ifade eden Dr. Akpınar, “ Bu rahatsızlık, sıklıkla 30-60 yaş aralığında görülür. Erkeklerde kadınlara oranla üç kat daha fazla görülmektedir. 4. ve 5. parmakta uyuşukluk, karıncalanma en sık görülen semptomlardır. Ağrı nadirdir. Dirsek ve ön kol iç kısmında nadiren az miktarda yanma olabilir. Sinir sıkışma süresi uzadıkça küçük parmak kısmındaki kaslarda zayıflama başlar. 4. ve 5. parmağı düzeltmekte zorlanmaya başlanılır. Kavrama gücü azalır. Parmakları birbirine yaklaştırmada güçlük olmaya başlar. Tanısı da yukarıda sayılan bulguların fizik muayene saptanması ve sinir iletimini ölçen elektromyografi (EMG) tetkiki yapılarak konabilir “ dedi.

Kübital Tünel Sendromu Nasıl Tedavi Ediliyor?

Kübital Tünel Sendromunun tedavi sürecinden bahseden Dr. Akpınar, “ Öncelikle soruna neden olan aktiviteler bulunarak bunların önüne geçilmelidir. Gece yatarken dirseğin bükülmesini engelleyecek gece ateli önerilir. Veya bu bölgeye yumuşak olarak bir havlu sarılabilir. Tekrarlayan dirsek katlama ve uzatmayı gerektiren aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Ulnar sinire direk baskı yapan masaya dayayarak oturma gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Erken dönemde hastalara sıcak uygulama, elektriksel akımlar, ultrason, lazer gibi fizik tedavi yöntemleri ile sinirin kayganlığını artıracak ve kasları güçlendirecek egzersiz programları etkili olmaktadır. Ancak 3 ay cerrahi dışı tedavilerle rahatlama olmazsa veya geç dönemde kas güçsüzlükleri ilerlemişse cerrahi olarak ulnar sinir dirsekte sıkışma ihtimali düşük olan başka bir yere taşınır. Ameliyat sonrası da yine hasta fizik tedavi ile desteklenir“ dedi.