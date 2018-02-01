Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı dün akşamki son bölümün ardından hemen yayınlandı. Çarşamba akşamlarını reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da yine heyecanlı olaylar yaşandı. İşte TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşanacaklar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul, Bahadır ve ailesini bertaraf ettikten sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için yola koyulmuş, gizli geçitten girip nihayet kaleyi fethetmişti. Ares ise kendini ölüler arasına saklayarak kaçmayı başarmıştı.

Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti ne olacak? Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek? Ares’i yakalamak için ne yapacak? İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak? Kaleyi kaybeden ve ölülerin arasına gizlenip kaçan Ares nereye gidecek? Bilecik Tekfuru’na ulaşabilecek mi? Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek?

Yaralanan Titan’ın akıbeti ne olacak? Ares’in peşine düşen Atsız onu yakalayabilecek mi? Ertuğrul’un fetih haberi geldikten sonra Sultan nasıl bir karşılık verecek? Emir Saadeddin’in bu duruma tepkisi ve planı ne olacak?