Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölümde Ares kaçmayı başarıyor. Ertuğrul Bey'in bu kez yeni planı ne olacak? Ares kaçtığı yerde yakalanabilecek mi? İşte heyecanın dorukta olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinde bu akşam yaşanacaklar...

Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Karacahisar Kalesi fethediliyor. Peki Ertuğrul Bey'in bundan sonraki hedefi ne olacak? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ertuğrul, Bahadır ve ailesini bertaraf ettikten sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için yola koyulmuş, gizli geçitten girip nihayet kaleyi fethetmişti. Ares ise kendini ölüler arasına saklayarak kaçmayı başarmıştı.

Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti ne olacak? Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek? Ares’i yakalamak için ne yapacak? İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak? Kaleyi kaybeden ve ölülerin arasına gizlenip kaçan Ares nereye gidecek? Bilecik Tekfuru’na ulaşabilecek mi? Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek?

Yaralanan Titan’ın akıbeti ne olacak? Ares’in peşine düşen Atsız onu yakalayabilecek mi? Ertuğrul’un fetih haberi geldikten sonra Sultan nasıl bir karşılık verecek? Emir Saadeddin’in bu duruma tepkisi ve planı ne olacak?