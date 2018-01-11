Diriliş Ertuğrul 101. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul 101. bölümüyle izleyicilerini dün akşam yine ekrana kilitledi. Hemen arkasından heyecan dolu gelişmeleriyle Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşanacaklar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?

Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?

Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?