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Dirençli çıktı! Sıtmaya yol açan parazitin...

07 Ağustos 2020 Cuma - 17:01 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 17:01

Afrika ülkesi Ruanda'da bilim insanları, sıtmaya yol açan parazitin, hastalığın tedavisinde kullanılan artemisinin maddesine dirençli türünü keşfetti.


Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Senegal'deki Pasteur  Enstitüsü ile Ruanda Biyomedikal Merkezi Sıtma Kontrol Programından bilim  insanları, Ruandalı sıtma hastalarından alınan kan örneklerini inceledi.
 
Bilim insanları, 257 hastanın 19'undan alınan örneklerde, sıtmaya yol  açan parazitin mutasyonunun kıtada sıtma tedavisinde kullanılan en önemli ilaç  olan artemisinine direnç geliştirdiğini tespit etti.
 
Dünyadaki her 10 sıtma vakasından 9'unun görüldüğü Afrika'da ilk defa  artemisinine dirençli parazit keşfeden bilim insanları, bunun kıta halkının  sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.
 
Bilim insanları, sıtmaya karşı kullanılan önceki ilaçlara direnç  gösteren parazitlerin 1980'lerde Afrika'da milyonlarca çocuğun ölümüne yol  açtığını belirtti.
 
İlk sıtma ilacı klorokin 1947'te geliştirildiğinde, araştırmacılar  hastalığın yıllar içerisinde yeryüzünden silineceğini düşünmüştü ancak  1950'lerden bu yana parazitler sıtma ilaçlarına direnç geliştirecek şekilde  evrildi.
 
Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde 2008'den bu yana artemisinine  direnç gösteren parazitler olduğu biliniyordu. Bazı bölgelerde sıtma vakalarının  yüzde 80'inin ilaca dirençli parazitler taşıdığı biliniyor.
 
Dünyada 2018'de sıtmanın yol açtığı 400 binden fazla ölümün yüzde  90'ından fazlası Afrika'da kaydedildi.
 

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Sıtma artemisinin direnç
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