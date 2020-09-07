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Direksiyonda yaptığıyla şoke etmişti! O kadın yakalandı

AA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 22:06 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 22:10

İstanbul'da direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye ceza...


İstanbul'da, seyir halindeyken kucağındaki tepsiden  çiğ köfte yediği anların videosunu sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye idari  para cezası kesildi. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada  yer alan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube  Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
 
Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ş.A.D. yakalandı.
 
Ş.A.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat  ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak  yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve  saygısızca araç sürmek" içerikli 73/A maddesince 132 lira idari para cezası  uygulandı.
 

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Kadın sürücü direksiyonda çiğ köfte kadın sürücüye ceza
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