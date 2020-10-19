Direksiyon sınavı ne zaman? Ekim ayı direksiyon sınavı tarihleri...

Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ehliyet almak için son aşama olan direksiyon sınavı tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav sonuçlarını öğrenen ve baraj puanını geçen adaylar, direksiyon sınavı için hazırlıklarına başladı. Peki, Direksiyon sınavları ne zaman? Ekim ayı direksiyon sınavı tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sürücü adayları direksiyon sınavlarınınb ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Direksiyon sınavları ne zaman? Ekim ayı direksiyon sınavı tarihleri...

Ehliyet sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından, yeterli puanı alarak barajı geçen adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına giriyor. Ehliyet sınav sonuçların açıklanmasının ardından, direksiyon sınavına katılmaya hak kazanan sürücü adayları ne zaman direksiyon sınavına gireceklerini araştırıyor.

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacak.

Direksiyon sınavlarının kesin tarihlerini öğrenmek için adayların sürücü kursları ile irtibata geçmeleri gerekiyor. İlçe milli eğitim müdürlükleri kendi planlamaları dahilinde tarih ve saati belirliyor.

Ekim Ayı direksiyon sınav tarihleri 24 Ekim 2020, 25 Ekim 2020 ve 31 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

DİREKSİYON SINAVI EĞİTİMİ ALDIKTAN NE KADAR SÜRE SONRA SINAVA GİRİLİR?

Sürücü adayları, ehliyet sınavının ardından genel olarak ortalama 2-3 hafta sonra sınava girebilir. Direksiyon sınavları cumartesi veya pazar günü yapılıyor. Direksiyon sınavı tüm gün sürüyor. Sınavlar trafiğe açık evvelden belirlenmiş eğitim ve sınav güzergahlarında yapılıyor. Büyük şehirlerde hemen hemen her ilçenin kendine ait eğitim ve sınav alanı bulunuyor. Eğitim de sınav da bu alanda yapılıyor.

DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

35 dakika sürüyor. 5 dakika aracın genel yapısı, kaputun içindekiler, ışıklandırma sistemi, soğutma sistemi, silecek sistemi, akü, motor yağı ile ilgili sorular soruluyor(Araç Tanıma). Kalan 30 dakika için araç sürüş tekniğiniz 2 gözetmen komisyon üyesi ve direksiyon eğitmeniyle birlikte test ediliyor.

DİREKSİYONA SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirmesinde (motosiklet grubu hariç) kursiyerlerin temel birkaç manevra (eğimli yolda (rampa) kalkış, iki araç arasına geri park etme, 25 metre geri sürüş, ani fren yapma, geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa veya sola dönme gibi) yapması istenir. Bu manevralar kursiyerlerin araç hâkimiyeti, trafikte karşılaşılan zorunlu manevra ve becerileri ile farklı yol durumlarında yapılması gereken doğru davranışların gözlemlenmesinde kilit öneme sahiptir. Direksiyon sınavı akan trafik içerisinde kursiyerin ortaya koyacağı veya ispatlayacağı trafik ve yol hâkimiyeti, kurallara ve işaretlere uyum, güvenli sürüş, tehlike ve riskleri ön görme ve önlem alma, yolu ve diğer trafik unsurlarını görme ve doğru yorumlama ile iletişim, saygı, sabır, duyarlılık gibi birçok açıdan kursiyerin gözlemlendiği ve değerlendirildiği bir süreçtir.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.

DİREKSİYON SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB ’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında

özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap , sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.