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Direksiyon başında kalp krizinden öldü

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA) |  26 Ekim 2021 Salı - 12:00 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 12:00

Eskişehir'de, direksiyon başında kalp krizi geçiren, oto yıkamacı işleten Yücel Çelik (50), hayatını kaybetti.


Olay, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanı işleten Yücel Çelik'in kullandığı 26 ABY 856 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, boş araziye daldı. Yücel'in otomobilde hareketsiz olduğu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
İtfaiyecilerin otomobilin arka camını kırarak ulaştıkları Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleye göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yücel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. 
 
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Eskişehir direksiyon kalp krizi
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