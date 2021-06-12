Diplomalar nasıl alınacak? Takdir ve Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazıyı illere gönderildi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek. Peki, Takdir ve Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek. Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ile üstün başarı belgeleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Takdir ve Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? Takdir ve Teşekkür belgesi verilecek mi? İşte detaylar...

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda yapılacak.

LİSE DİPLOMALARI NASIL VERİLECEK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ile üstün başarı belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR PUANI HESAPLAMA

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.