Dink davası hakimine FETÖ davası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski üyesi olup meslekten ihraç eden hâkim Bünyamin Karakaş ve eşi hakkında ‘FETÖ üyeliği’ suçundan dava açıldı. Hakim Kararkaş’ın örgüte ait hakim-savcı evlerinde kaldığı, halen FETÖ’den yargılanan hakim eşi ile örgütsel evlilik yaptığı ileri sürüldü.

HSYK, 13 Şubat tarihli Genel Kurul toplantısında FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğuna karar verdiği 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine karar vermişti. Hrant Dink cinayeti davasının da görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin üye hakimlerinden Bünyamin Karakaş , 2 Aralık 2016'da Dink davası görüldüğü sırada, gözaltına alınmıştı. Hakim Bünyamin Karakaş ve eşi hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan dava açıldı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bünyamin Karakaş ve eşi Nesibe Karakaş'ın İstanbul Hakimi olarak görev yaptığı sırada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca hakkında uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi. HSK'ca ayrıca hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ'ye üye olma' suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 13 Şubat 2017 kararıyla şüphelinin meslekten çıkarıldığı, kararın 4 Mayıs 2017 yılında kesinleştiği kaydedildi.

'FETÖ ÜYESİYDİLER'

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na örgüte müzahir kişilerin isimlerini veren bir şahsın ifadesinde Karakaş çiftinden bahsederek "...İstanbul'da arkadaşım olan yapıdan arkadaşım olan Dilek'in söylemesiyle öğrenmiş olduğum ve sonrasında kendisi gibi hakim ile evlenen Bünyamin Karakaş halen İstanbul Adliyesi'nde Hakim olarak çalışır" dediği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafına beyanlarda bulunan bir şahsın ise "...Karakaş çiftinin İstanbul'da Adli Yargı hakimlik yaptığını biliyorum. Hukuk fakültesinde aynı dönemdik. Okul sırasında cemaat evinde kaldığını biliyorum. Ancak daha sonra herhangi bir bağlantısının olup olmadığını bilmiyorum..." dediği ifade edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan eden Karakaş hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLGİSAYARINDA FETÖ VİDEOLARI BULUNDU

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla İstanbul Adliyesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde bulunan çalışma odasında ve ikametinde olan yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken bilgisayarında Fetullah Gülen'in 'Sohbet/ders/vaaz' şeklinde tabir edilen video dosyalarının yayınlandığı Herkül isimli dosya bulundu. İddianamede, örgüt tarafından üyelerine hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunulduğu hatta mensuplarının sırf hâkimlik savcılık sınavlarına hazırlanmaları için hukuk fakültesi mezunları arasından çalışma evleri oluşturulduğu, ışık evleri, dershaneler ve okullar vasıtası ile mahrem görev kapsamında büyük önem atfedilen hâkim ve savcılık mesleğine örgüt mensuplarının yerleştirilmesi amacıyla, sınav sorularının yasal olmayan yollarla temin edilip sınavdan birkaç gün önce, abiler/ablalar tarafından cevapları işaretlenmiş kitap çıklar halinde öğrencilere gösterilerek ezberlemelerinin ve bu şekilde sınavda başarılı olmalarının sağlandığı kaydedildi.

Mensupları olan öğrencilere hâkimlik ve savcılık sınavını kazanmaları halinde örgütün yargı içerisindeki bürokrat ve üst düzey yöneticileri tarafından referans olunacağının söylendiği, mülâkatı geçip staja başlayan hâkim ve savcı adaylarının Adalet Akademisi ve staj döneminde de yine örgüt tarafından koordine edildiği belirtildi. Kendilerinden olan hâkim ve savcı adaylarının deşifre olmasını engellemek amacıyla, örgütle irtibatlarını gizlilik içerisinde ve silahlı örgüt liderinin "tedbir" kurallarına uygun şekilde sürdürecekleri evlerde kalmalarının tavsiye edildiği kaydedildi. Adayların beşer kişilik kapalı gruplar halinde ve örgüt tarafından finanse edilen evlerde kalmalarının sağlandığı, iki evin irtibat halinde olmasının istendiği, bu evlere "murakıp" adı verilen örgüt mensubu kişilerin gönderilerek evde kalan öğrencilerden bilgi alınmasının ve tavsiyelerde bulunulmasının sağlandığı anlatıldı.

'ÖRGÜTE AİT EVLERDE KALDI'

Bu kapsamda şüphelinin üniversite döneminde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait evlerde kaldığına yönelik tespitlerin bulunduğu belirtildi. İddianamede, örgütün Türkiye Adalet Akademisi stajında hâkim ve savcı adaylarını staj dönemlerine göre ayırdığı, bazı hâkim ve savcı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden, örgüt lehine ya da aleyhine konuşan aday arkadaşlarının bildirilmesinin istendiği, her dönemin sorumlu abisinin/ablasının bulunduğu, evlere gönderilen örgüt mensubu murakıpların hâkim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları belirtildi.

TERÖR ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİ

Örgüt mensubu hâkim ve savcıların T1, T2, T3, T4, T5 ve A1 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu, şüphelinin de nihai amacı devleti ele geçirmek olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu yönündeki tespitlerin olduğu kaydedildi. İddianame kapsamında Bünyamin Nesibe Karakaş çifti hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Kararkş çifti ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.