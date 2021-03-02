Dini bayramlarda özel izin! Cumhurbaşkanı İnsan Hakları Eylem planını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyuna açıkladı. Plan 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeriyor. Buna göre; ifade alma işlemi 24 saat yapılabilecek, gece yarısı gözaltı uygulamalarına son verilecek; kamu, özel sektör çalışanları ve öğrenciler kendi dini bayramlarında izinli sayılacak; avukatlardan alınan vergi oranları düşürülecek, kadına şiddette ağırlaştırıcı sebep eski eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek; kadına karşı yapılan tek taraflı takip ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İnsan Hakları Eylem Planı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı temelindeki reform ve ilerleme iradesine dayanıyor. Eylem planında öne çıkan maddelerden biri de farklı dine mensup vatandaşların dini bayram izni kullanmaları oldu.

Dini bayramlarda özel izin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Erdoğan’ın dini bayramlara ilişkin yaptığı açıklama şu şekildedir:

Eylem Planımızın 4. amacı ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesidir. Herkesi eşit değerde gören insan odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Basın- yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz.

Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz. Nefret suçuna ilişkin soruşturma kılavuzları hazırlıyoruz.