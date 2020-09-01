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Dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yıl sonra tamamlandı

DHA |  01 Eylül 2020 Salı - 17:02 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 17:04

İngiltere'de iskeletinin tamamına yakını bulunan ilk dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı.


İngiltere'de İskeletinin tamamına yakını bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı. Yaklaşık 150 yıldır Scelidosaurus'un sırtlarında büyük kemik plakalar ve sivri dikenler olan Stegosaurlar ve zırhlı plakalara sahip Ankylosaurlar arasındaki kayıp halka olduğu düşünülüyordu. Tüm bunların ardından bilim insanları Scelidosaurus'un sadece Ankylosaurlar'ın atası olduğunu tespit etti. İngiltere Jurassic'ten otçul zırhlı ornithischian dinozor cinsi olan Scelidosaurus erken Jurassic Döneminde, Sinemuryan'dan Pliensbach dönemlerine kadar 191 milyon yıl önce yaşamıştı. 
 

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