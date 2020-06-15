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Din İşleri Yüksek Kurulu'nda "aday üye" seçimi yapıldı

AA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 17:39

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu, kitap ve sünnetin rehberliğinde, İslam kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında, günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmet üretmekle sorumludur." ifadesini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim'de görev  süresi dolacak Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin yerine görev alacak aday  üyeler belirlendi.
 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Aday Tespit Kurulu seçim toplantısında yaptığı  konuşmada, Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde  bulunarak, vefat eden güvenlik korucusuna da Allah'tan rahmet diledi.
 
Din İşleri Yüksek Kurulunun, Diyanet İşleri Başkanlığının dini  konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olduğunu aktaran Erbaş, "Din İşleri  Yüksek Kurulu, kitap ve sünnetin rehberliğinde, İslam kültür ve medeniyetinin  engin ilmi mirası ışığında, günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik  hizmet üretmekle sorumludur." dedi.
 
Erbaş, Kurulun çok geniş ve önemli bir alanda yetki ve sorumluluklar  üstlendiğine işaret ederek, Kurulun aldığı kararların, yayınladığı eserlerin,  verdiği fetvaların, gerçekleştirdiği dini şuralar ve daha pek çok alanda yaptığı  çalışmaların önemini vurguladı.
 
Üretimden tüketime, gıdadan sağlığa, ekonomiden ticarete, eğitimden  teknolojiye kadar birçok alanda her gün yeni meselelerin gündeme geldiğini dile  getiren Erbaş, "Yerleşik düşünce ve yaklaşımların birçoğunda, sebep, etken ve  sonuçlar değiştiğinden yeniden yorumlanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla  bugün Din İşleri Yüksek Kurulumuzun işi daha zor, yükü daha ağır ve sorumluluğu  daha büyüktür. Çünkü kurul, ülkemizde ve bölgemizdeki dini meseleleri kapsamlı  çalışmalarla tüm boyutlarıyla ele alıp, zamanın ve olayların gerisinde kalmadan  milletimize rehberlik etmek durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Kurul, gündemini sadece Türkiye ile de sınırlayamaz"
Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun, inançla ilgili konulardan  gündelik hayata kadar özellikle gençlerin gündemini takip ederek onlara yol  göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, Kurulun, gündem ve planlarını sadece  Türkiye ile sınırlayamayacağını, dünyadaki tüm Müslüman ülke ve topluluklara da  rehberlik etmek, İslam coğrafyasının temel meseleleri ile ilgili çözüm üretmek  durumunda olduğunu aktardı.
 
"Yaşanan küresel krizlerin gösterdiği en açık gerçeklik şudur ki  günümüz insanı, vahim bir anlam ve derin bir ahlak krizi yaşamaktadır." ifadesini  kullanan Erbaş, ister zengin ister yoksul coğrafyalarda olsun, bugün, başta  gençler olmak üzere toplumun tüm katmanlarının ciddi bir arayış içerisinde  olduğunu aktardı.
 
Bu arayışın, esasında, hakikatin keşfedilmesi ve benimsenmesi adına  büyük bir imkan olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla bugün İslam'ın ideal ve evrensel ilkelerinin farkında  olarak toplumsal değişimin yasalarını doğru okumaya, yaşanan hayatı doğru tahlil  ederek bugünü ve yarını doğru inşa edecek bir gaye ve gayretin içinde olmaya  mecburuz. Bu durum öncelikle, Kur'an ve sünnet çerçevesinde doğru güncel  bilgilerin üretilmesini, üretilen bu bilgilerin anlaşılır bir dil ve üslupla  topluma sunulmasını ve yaşanılabilir bir model olarak hayata aktarılmasını  zorunlu kılmaktadır."
 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çağın farkında olmayan, sosyal  gerçekliklerden uzak ve kendi eksenine hapsolmuş bir yaklaşımın, topluma ve  hayata yön vermesinin imkansız olduğuna dikkati çekti.
 
Din İşleri Yüksek Kurulunun bir taraftan yeni ortaya çıkan ya da  hayatın içinde çeşitli etkilere maruz kalarak farklı boyutlar kazanan konulara  ilişkin görüşler ortaya koyduğunu belirten Erbaş, bu görüşleri ortaya koyarken,  Kurulun diğer yandan da başta inanç karşıtı akımlar olmak üzere bireysel  sorumluluklardan küresel sorunlara kadar bütün meseleleri dini açıdan takip ve  analiz ederek Müslümanlara ve bütün insanlığa rehberlik etme sorumluluğunu  taşıdığını anlattı.
 
Erbaş, ilahiyat, İslami ilimler fakülteleri ile Din Öğretimi Genel  Müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliğinin önemini vurguladı.
 
Kurula seçilecek hocaların sorumluluğunun büyük olduğunu dile getiren  Erbaş, seçimin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.
 
12 yeni üye görev alacak
Konuşmaların ardından seçime geçildi.
 
Aday Tespit Kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu Aday Üyeliği için başvuru  yapanlardan 24 aday üye seçti.
 
Seçilen aday üyelerden 12'si, 5 yıl süreyle Din İşleri Yüksek Kurulu  Üyesi olarak görev alacak. 
 
Aday Tespit Kurulu; Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri,  ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden akademisyenler, 81 il müftüsü, dini  yüksek ihtisas merkezleri müdürleri ve eğitim merkezlerinden eğitim görevlileri  ile her bir bölgeden temsilen ilçe müftüleri, baş vaizler, baş imam hatipler ve  Kur'an kursu baş öğreticisinden oluşuyor.  
 

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