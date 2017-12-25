Dilay Korkmaz ile Demet Akalın polemiği gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bu bomba haber üzerine Dilay Korkmaz'ın yaşı, eğitimi, kariyeri gibi pek çok bilgi merak edildi. İşte Dilay Korkmaz kimdir? Sorusunun yanıtı...

Demet Akalın'ın paylaşımı:

Dilay Korkmaz'ın yanıtı:

''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

Seksi model Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı.

Yarışmanın ardından Çin’de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15’e girerek büyük başarıya imza attı.1990 yılında Ankara ’da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star Tv ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.

Dilay Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan Karımı Gördünüz mü? isimli sinema filminde oynadı..Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Mehpare Çelik’ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişimde Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı.

Bir röportajında Türkiye’nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan ünlü sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio’yu göstermişti.