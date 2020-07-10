Dilara Türkkan kimdir? İYİ Parti Milletvekili Lüftü Tükkan’ın kızı Dilara Tükkan ne iş yapıyor?

Dilara Türkkan yılbaşında evinde verdiği parti ile gündeme gelmesinin ardından bu kez de sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmasının ardından gündeme geldi. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, paylaştığı görüntüler büyük tepki çekerken, bir sonraki gönderisine 'Yetişirim demiştim' diye not düşmesi de gözlerden kaçmadı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, geçtiğimiz yılbaşında Çengelköy'deki evinde verdiği yılbaşı partisiyle gündeme gelmişti. Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Bu görüntülerin ardından tepki çeken Dilara Türkkan hakkında merak edilenler de arttı. Peki, Dilara Türkkan kimdir? Dilara Türkkan kaç yaşında?

Dilara Türkkan kim?

Dilara Türkkan modacı. Kendi markasını kuran Dilara Türkkan’ın Şeyma Subaşı, Oğulcan Engin ve Sinem Kobnal gibi ünlü isimlerle arkadaş olduğu bilinmektedir.

Verdiği bir röportajda kurduğu marka ile ilgili şu sözleri kullanmıştır: ‘’Kurmuş olduğum markamın adından da anlayacağınız üzere benim hayalim olan bir meslekti. Ancak hayat bu ya, mevzuu olduktan sonra ailemin yönlendirmesi sonucunda babamın yanında çalışmaya başladım. Tabii her zaman aklımda kendi tasarladığım kıyafetleri yapma fikri vardı. İstanbul Çengelköy’de yaşıyordum ve o sıra Dilovası’nda çalışıyordum. Bu benim için epey zor oluyordu, çünkü iş çıkışı şık bir yere yemeğe gitmek için çoğu zaman eve uğrayıp üstümü değiştirmek durumunda kalıyordum. Ben de daha sonra ‘Neden şık iş kıyafetleri yapmıyorum?’ diye düşünmeye başladım. Böylelikle iş sonrası sosyal yaşantıma da kolaylıkla ayak uyduruyor olacaktım. Ve tam da bu fikirle markamı kurmuş bulundum.’’

Türküm Türkkan, Mehmet Türkkan, Nihan Türkkan isminde 3 kardeşi var.