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Dilara Aksüyek'ten sürpriz 'Onur Bak' açıklaması

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Aksüyek, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı dokuz yaş küçük sevgilisi Onur Bak hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dilara Aksüyek'ten sürpriz 'Onur Bak' açıklaması
Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay (25)'ın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti.
 
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