Dilara Aksüyek'ten sürpriz 'Onur Bak' açıklaması

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay (25)'ın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti.