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Dilara Aksüyek'ten çoraplı gönderme! 'Abi beni bi' sal'
Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile ayrılığı üç hafta süren Dilara Aksüyek önceki gün Cihangir'deydi. Genç sevgilisi Onur Bay'la tekrar barışması sorulan oyuncu, espriyle karışık basın mensuplarına çoraplarını gösterdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü köpeğini gezintiye çıkaran oyuncu Dilara Aksüyek (33) yine maskesiz olarak objektiflere yansıdı.