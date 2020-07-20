20 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.786 0.00 EURO 7,8650 0.33
USD 6,8580 0.02 ALTIN 398,900 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dilan Polat'tan çalışanlarına büyük jest

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:22 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 9:25

Güzellik merkezi zincirlerinin sahibi Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı.


Kariyerine doğum fotoğrafçılığı ile başlayan ardından güzellik merkezleri açan Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı. İş insanı, ablası ve aynı zamanda ortağı Sıla Doğu’yla Mersin’deki yeni şubesinin açılışı için jet kiralayarak, personeliyle Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan Adana’ya gitti. Çalışanlarını ödüllendiren Polat, Adana’dan Mersin’e geçerken de VIP araç kiraladı. (Milliyet)
 

ETİKETLER

Dilan Polat Dilan Polat kimdir güzellik merkezi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.