Dilan Koç olayı nedir? Tiktok fenomeni, Sidar Alanç’ın kendisini tehdit etiğini söyleyip, yardım istedi!

Dilan Koç kimdir, olayı nedir? Dilan Koç, Sidar Alanç ve yakınları tarafından ölüm ve cinsel saldırıyla tehdit edildiğini belirterek sosyal medyada yardım istedi.

Sosyal medyadan paylaştığı videoda, Sidar Alanç ve ailesinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Dilan Koç, ''Ölmek istemiyorum'' diyerek destek istedi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Sidar Alanç'ı şikayet ettiğini belirten Koç, iki gündür ''Seni öldürüp, parçalarını bölüp tecavüz edip ormana atacağız . Senin baban yok , doğru benim babam öldü ama siz bana baba olun, aile olun, kardeş olun, siz bana sahip çıkın. Ben öldükten sonra bana sahip çıkmanıza gerek yok'' dedi.

Koç, sosyal medyada paylaştığı videoda, ''Ben öldükten sonra benim sesimi duyurmanıza gerek yok, ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. Siz benim sesim olun, ben ölmek istemiyorum'' ifadesini kullandı.

Koç, tehdit edildiğine dair delilleri olduğunu belirterek, ''Beni hala ailemle tehdit ediyorlar. Ben konuştum diye tehdit ediliyorsam, susmayacağım'' dedi.

Sosyal medyada, #DilanKoçYalnızDeğildir etiketi üzerinden tepki gösterirken, etiket kısa sürede trend topic oldu.