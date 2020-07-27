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Dilan'dan Justin Timberlake itirafı!

Dilan'dan Justin Timberlake itirafı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatındaki en büyük pişmanlığını ve en büyük hayalini açıkladı.
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