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Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter aşkı bitti!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Levent Dörter'den ayrıldı. Bir dargın bir barışık olan ikili, nikah için gün sayıyordu.
Habertürk'te yer alan habere göre; Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, ilişkilerine bir kez daha nokta koydu. Müzisyen çift, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını sildi.