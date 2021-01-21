Dilan Çıtak polisle tartıştı! 'Sinir krizi geçirdim'

Sokağa çıkma yasağının olduğu gün dışarıda olan Dilan Çıtak’a ceza kesildi. Tartıştığı polislere hakaret ettiği için savcılığa şikayet edilen Çıtak, verdiği ifadede “Olay günü hasta köpeğimi veterinere götürüyordum. Polis ceza kestiği sırada köpeğim kustu. Ben de sinir krizi geçirdim” dedi.

Sokağa çıkma yasağında Şişli 'de polisler tarafından durdurulan ve 3 bin 150 lira ceza kesilen şarkıcı Dilan Çıtak, memurlara hakaret edip görevlerini yapmalarını engellemeye çalıştı. Çıtak hakkında, görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı.

'SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, soruşturmada ifade veren Çıtak, olay günü nişanlısı Levent Dörter ile birlikte köpeğini veterinere götürmek istediklerini, polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip acil hastaneye gitmek istediklerini söylediğini anlattı. Köpeği veterinere götürmek için yasağı ihlal ettiğini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiğini belirten şarkıcı, "Rapora rağmen polisler bizimle münakaşa etmeye başladı. Köpeğim kusmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Polislerin görevini yapmasına engel olmadım" dedi.

'POLİS BİZE HAKARET ETTİ'

Çıtak'ın nişanlısı Levent Dörter'in de olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Dörter, polis memurlarına mukavemet etmediğini söyleyerek polislerin kendisine ve nişanlısına hakaret ettiğini belirtti. İkili hakkında görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.