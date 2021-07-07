Gazetevatan.com » Magazin » Dilan Çiçek Deniz yeni aşka yelken açtı! İzlandalı Thor Saevarsson ile
Dilan Çiçek Deniz yeni aşka yelken açtı! İzlandalı Thor Saevarsson ile
Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu’yla ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz'in, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı Alihan Aloğlu ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Çiftin ilişkilerini yoğun iş tempoları nedeniyle bitirdiği öğrenilmişti.