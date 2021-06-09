11 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.457 0.52 EURO 10,2870 0.09
USD 8,4370 0.11 ALTIN 514,870 -1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı!

09 Haziran 2021 Çarşamba - 15:05 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 15:05

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, yaklaşık sekiz aylık birlikteliklerini sonlandırdı. İkilinin yoğun iş tempoları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.


Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, yoğun iş tempoları nedeniyle ayrıldı. Güzel oyuncu, rol aldığı 'Alev Alev' adlı dizinin finali ve reklam çekimleri sonrası arkadaşlarıyla tatile çıktı. 
 
"DİLAN AİLEYE GİRDİ"
 
Deniz ile Aloğlu, Ekim 2020'de bir AVM'de objektiflere takılmıştı. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlıklarını gizleyememişti.
 
Çift, ardından bir restoranda Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yemişti. Bu durum, "Dilan, aileye girdi" şeklinde yorumlanmıştı.

ETİKETLER

dilan çiçek deniz alihan aloğlu ayrılık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.