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Dilan Çiçek Deniz'den 'evlilik' açıklaması!

02 Eylül 2021 Perşembe - 16:13 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 16:13

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan genç oyuncu, "İlişkiniz evliliğe gider mi?" sorusuna yanıt verdi.


Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takılan Dilan Çiçek Deniz, "Yeni bir proje için görüşmelerim oldu. Televizyon ya da dijital platform olduğunu henüz açıklayamıyorum. Benim için her ikisi de fark etmiyor. Ben genelde senaryoya bakıyorum" dedi. Yönetmen Thor Saevarsson ile mutlu bir birlikteliği olan Deniz, "İlişkiniz evliliğe gider mi? Öyle bir düşünceniz var mı?" şeklindeki soruyu cevapladı.
 
 
Ünlü oyuncu, "Çok bir şey söylemeyeyim. Her şey yolunda, keyfimiz yerinde, mutluyuz. Zaten evlilik düşüncesi olursa, haberiniz olur" şeklinde konuştu. 
 
MESUT YILMAZ
 

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ EVLİLİK THOR SEAVARSSON
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