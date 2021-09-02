Dilan Çiçek Deniz'den 'evlilik' açıklaması!

Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takılan Dilan Çiçek Deniz, "Yeni bir proje için görüşmelerim oldu. Televizyon ya da dijital platform olduğunu henüz açıklayamıyorum. Benim için her ikisi de fark etmiyor. Ben genelde senaryoya bakıyorum" dedi. Yönetmen Thor Saevarsson ile mutlu bir birlikteliği olan Deniz, "İlişkiniz evliliğe gider mi? Öyle bir düşünceniz var mı?" şeklindeki soruyu cevapladı.

Ünlü oyuncu, "Çok bir şey söylemeyeyim. Her şey yolunda, keyfimiz yerinde, mutluyuz. Zaten evlilik düşüncesi olursa, haberiniz olur" şeklinde konuştu.

MESUT YILMAZ