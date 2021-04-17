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Dikkatleri üzerine çekti! Anlaşma imzalandı

17 Nisan 2021 Cumartesi - 9:56 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 9:56

Türk asıllı İngiliz şarkıcı Onur, Sony ile anlaştı.


Türk asıllı İngiliz şarkıcı Onur, Sony ile anlaştı. Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken ve ilk Türkçe parçasını mayısta sevenleriyle buluşturacak yıldız, ‘Yeni Dalga’ olarak tanımladığı eseriyle ilgili, “Türkiye’de bir müddet kalınca, Türkçe müziğinin ne kadar çeşitli ve zengin olduğunu keşfettim. Dört beşlik ve dokuz sekizlik vuruşları Batı sesleriyle harmanlayıp, kendime özgü eserler ürettim” dedi. Sony tarafı da genç yetenekle ilgili umutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.
 

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Onur Sony Yeni Dalga
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