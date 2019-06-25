DİKKAT! WhatsApp'tan yayılıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çocukları intihara sürükleyen katil oyun ‘Mavi Balina’nın sabit site olmadığı için engellenemediğini açıkladı.

Son olarak Denizli ’de Nuri Enes Karakuzu’nun (11) ölümüyle gündeme gelen bilgisayar oyun u ‘Mavi Balina’ ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yeni açıklama yapıldı. TBMM ’de bir soru önergesine verilen yanıtta bakanlık, intiharlara neden olan oyunun WhatsApp gibi haberleşme kanalları üzerinden yayıldığını bildirdi. Bakanlık açıklamasına göre, sabit internet sitesi olmayan, resmi satışı bulunmayan oyunun engellenmesi ile ilgili de bir gelişme yok. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca , ‘Mavi Balina’nın engellenememesinin nedenini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu. Bakanlıktan verilen yanıtta, Mavi Balina’nın WhatsApp gibi haberleşme kanalları üzerinden yayıldığı belirtildi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Programın tarayıcı tabanlı olmadığına, sabit internet sitesinin bulunmadığına dikkati çeken bakanlık, oyunun indirilip kurma şeklinde çalışmadığını ve resmi satışının da olmadığına dikkat çekti. Bakanlık, oyunun sabit ve spesifik bir internet adresi olmaması nedeniyle işlem tesis edilemediğini bildirdi.

Çocuklara eğitim

İnternetin bilinçli kullanılması için Avrupa Birliği’nde olduğu gibi eğitici faaliyetlere ağırlık verildiğini bildiren bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da (BTK) çocuklara eğitim verdiğini açıkladı. Bakanlık, BTK’nın, internette mahremiyet, hak ve sorumluluklar, yasa dışı içerikler, siber zorbalık, sosyal medya, dijital oyunlar, teknoloji bağımlılığı gibi konularda, okullarda öğrencilere seminerler verdiğini ifade etti.

150 intihar

Türkiye’de yaklaşık 150 gencin intiharının Mavi Balina’yla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Oyuna katılan çocuklardan, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Talimatlar çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor. Yine internetten yayılan ve çocukların psikolojisini bozarak intihara sürükleyen ‘Momo’ adlı oyun da kamuoyunda tartışılıyor.