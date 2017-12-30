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Dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

30 Aralık 2017 Cumartesi - 8:22 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 8:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.


Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Edirne, Tekirdağ ve  Kırklareli illerinin çevrelerinde bugün sabah ve akşam saatleri arasında kuvvetli  yağış beklendiği belirtildi.
 
Kırklareli için ayrıca akşam saatlerinden sonra Demirköy başta olmak  üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara  dönüşerek 5 ila 10 santimetre kar örtüsü bırakmasının beklendiği bildirildi.
 
Açıklamada yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara  karşı dikkatli olunması istendi.

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