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Dikkat! 'Sıkı topuz' kellik sebebi

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 14:41 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 14:41

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, yanlış saç toplama stillerinin kadınlarda kelliğe neden olabileceğini belirtti.


Dermatolog Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saç dökülmesin  son dönemlerde daha çok erkeklerle gündeme geldiğini ancak kadınlarda da saç  dökülmesinin erkeklerle benzer olduğunu söyledi.
 
"Erkek tipi" saç dökülmesinin kadınlarda da görüldüğünü anlatan  Karaoğlu, "Erkeklerde bunu hastalık olarak kabul etmiyoruz, bu daha çok genetik  ve yapısal özellikleriyle ilgili. Ancak kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi  olduğunda mutlaka tedavi yoluna gidiyoruz." dedi.
 
Saç dökülmesinin değişik sebepleri olduğuna dikkati çeken Karaoğlu,  saç kılı ve saçlı derideki hastalıkların yanı sıra birtakım davranışsal  nedenlerin de dökülmeyi etkilediğini dile getirdi.
 
Karaoğlu, saç toplama stillerinin de saç dökülmesinde etkili olduğunu  vurgulayarak, şöyle konuştu:
 
"Hasta saç dökülmesi şikayetiyle geldiğinde biz öncelikle saç ne zaman  ve nasıl dökülüyor, taramayla mı dökülüyor bunları öğreniyoruz. Çünkü günde  yaklaşık 80-110 tel saç dökülmesini normal kabul ediyoruz. Bunun fazlasında  dökülme varsa mutlaka hastanın tetkik edilmesi gerekiyor. Kansızlık, D vitamini  ve B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği, biotin eksikliği, tiroit hastalığı,  hormonal bozukluğu var mı bunlara bakıyoruz. Muayene mutlaka bize az çok fikir  veriyor. Çünkü bazen para şeklinde dökülmeler geliyor, yuvarlak kel alanlar.  Bunlar halk arasında saç kıran diye bilinen hastalık. Bazen hastanın farkında  olmadan eliyle saçıyla oynayarak kopara kopara meydana getirdiği dökülmeler var.  Yanlış saç toplama stilleri nedeniyle saçların yanlarında seyrelme görüyoruz.  Hatta bazen saçların gerdirilmesinden dolayı burada ciddi bir kellik  görebiliyoruz."
 
Saç stiline bağlı dökülmeler artıyor
 
Karaoğlu, son yıllarda "Traksiyon alopesisi' olarak bilinen saçların  aşırı çekilmesiyle yapılan saç bağlama modellerinden kaynaklanan saç dökülmesinin  çok görüldüğünü aktardı.
 
"Tepeden sıkı topuz yapmak bu tarz dökülmeyi tetikliyor." diyen  Karaoğlu, şunları kaydetti:
 
"Bu topuz evde genellikle açılmıyor. 2-3 gün bu topuzun bozulmadığı  oluyor. Yanlardan saçın çekilmesi saçın terbiye edilmesi gibi algılanıyor. Saç  zamanla çekilen yerlerden kopuyor ve kopanlar yeniden çıkmıyor. Saç sürekli yarım  santimetre, 1-2 santimetre geriye gidiyor. Öyle saçlar var ki 4-5 santimetre  açılmış, kellik gelişmiş. Saç ve kaş kılının bir özelliği var, bunlar dökülürse  yerine yenisi gelmiyor. Halk arasında buna küsme deniliyor. Traksiyon alopesisi  dediğimiz türdeki dökülmede saçlar maalesef tekrar yerine gelmiyor."
 
 Karaoğlu, saçların gerdirilmeden ve sıkılmadan topuz yapılması  gerektiğine değinerek, "Saçları kopmayacak kadar çekerek bağlama yapılmalı.  Saçlar çekilerek, gözler çekik gösterilmek isteniyor ancak o kopan teller birkaç  kopmadan sonra geri gelmiyor. Vücut, 'bu bölgede saç istenmiyor' şeklinde  algılıyor. Burada yedek saç folikülü yok. Bacak kılının yedek folikülü var ancak  burada yedek kıl folikülü olmadığı için çok fazla küsüyor ve yeniden kıl şeklinde  gelmiyor." ifadelerini kullandı.
 

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Dermatoloji Türk Dermatoloji Derneği Sıkı topuz kellik
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