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DİKKAT!.. İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

18 Ocak 2018 Perşembe - 19:00 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 19:00

Şişli’de yarın gerçekleştirilecek olan Hrant Dink’in ölüm yıldönümü anma etkinliği nedeniyle saat 11.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hrant Dink’in ölüm yıldönümü etkinliği kapsamında yarın Şişli’de trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
 
Anma etkinliği süresince saat 11.00’den itibaren Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.
 
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
 
Açıklamada alternatif güzergahlar için, “Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek” ifadelerine yer verildi.

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İstanbul trafiğe kapatılacak Hrant Dink ölüm yıldönümü
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